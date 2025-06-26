Опрос SuperJob: 55% жителей Петербурга поддержали ежемесячные выплаты для домохозяек

Законодательная инициатива, предполагающая ежемесячные выплаты для домохозяек и домохозяев, нашла поддержку у 55% жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербург2» со ссылкой на опрос платформы SuperJob.

Предложение подразумевает ежемесячное пособие в размере регионального прожиточного минимума для неработающих граждан, которые занимаются ведением домашнего хозяйства и уходом за членами семьи.

Законопроект предусматривает назначение выплат для граждан, ухаживающих за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и пожилыми родителями. Обязательным условием является совместное проживание с семьей, а для граждан РФ, не являющихся резидентами России с рождения, — пятилетний стаж проживания в стране.

Поддержавшие законопроект участники опроса отметили, что домашний труд заслуженно требует финансового вознаграждения, аналогично оплате труда других профессий. Они также подчеркнули, что ухаживать за близкими и одновременно работать вне дома практически невозможно.