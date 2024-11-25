Опрос SuperJob: 43% жителей Нижнего Новгорода выступили против вывесок с иностранными словами

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что почти 43% жителей Нижнего Новгорода выступают против уличных вывесок с иностранными словами. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Еще 34% жителей города не поддерживают введение запрета на использование иностранных слов в вывесках, считая, что их заимствование полезно для общества. Кроме того, они отметили, что малому бизнесу предстоит снова потратиться на замену вывесок.

В исследовании также говорится, что мужчины поддерживают данный запрет чаще, чем нижегородские женщины.

Ранее администрация Ярославля и Краснодара запретила использование иностранных слов на вывесках, за исключением зарегистрированных торговых марок.