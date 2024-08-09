Опрос SuperJob: 32% петербуржцев во время перерыва на работе стараются выходить на прогулку

Жители Петербурга, трудящиеся в офисе, во время опроса рассказали, чем занимаются на работе во время перерывов. Так, 32% респондентов стараются провести свободное время на прогулке, написал «Петроград» со ссылкой на пресс-службу сервиса SuperJob.

Еще 29% опрошенных свободное время на работе проводят в телефоне, 18% петербуржцев во время обеда ходят в магазин, 10% стараются делать разминку, а 9% проводят время за медитацией.

Около 8% рассказали, что предпочитают уделить время на перерыве чтению или онлайн-шоппингу. Еще 4% опрошенных смотрят фильмы и сериалы.

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