Опрос SuperJob: 20% петербуржцев посвятили бы жизнь путешествиям, если бы была возможность не работать

По данным опроса, 20% жителей Санкт-Петербурга выбрали бы путешествия в качестве основного занятия. Еще 16% уделили бы больше времени хобби, а 7% — отдыху. Столько же опрошенных (по 7%) занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом.

Среди других вариантов — саморазвитие (6%), воспитание детей или внуков, получение образования (по 5%), поездка на дачу (4%), чтение (3%). Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2% респондентов.

Однако 12% горожан признались, что не могут представить себя без работы. Интересно, что женщины чаще мужчин выбирали воспитание детей, домашнее хозяйство, благотворительность, чтение и хобби. Мужчины же склонялись к пассивному отдыху, спорту, саморазвитию и открытию бизнеса.