Опрос SuperJob: 17% петербуржцев рассказали, что чаще всего завтракают на рабочем месте

Примерно 69% жителей Петербурга предпочитают завтракать дома, а вот 17% обычно делают это на рабочем месте. Опрос на данную тему провел сервис по поиску работы SuperJob, написал Piter.TV .

В исследовании подчеркивается, что мужчины чаще женщин завтракают дома. Примерно 24% петербурженок признались, что приходят пораньше на работу, чтобы позавтракать, еще 14% отметили, что и вовсе пропускают утренний прием пищи.

Лишь 1% жителей Северной столицы выбирают для утреннего приема пищи кафе или ресторан.