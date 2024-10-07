Опрос SuperJob: 17% петербуржцев рассказали, что чаще всего завтракают на рабочем месте

Примерно 69% жителей Петербурга предпочитают завтракать дома, а вот 17% обычно делают это на рабочем месте. Опрос на данную тему провел сервис по поиску работы SuperJob, написал Piter.TV.
В исследовании подчеркивается, что мужчины чаще женщин завтракают дома. Примерно 24% петербурженок признались, что приходят пораньше на работу, чтобы позавтракать, еще 14% отметили, что и вовсе пропускают утренний прием пищи.
Лишь 1% жителей Северной столицы выбирают для утреннего приема пищи кафе или ресторан.
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