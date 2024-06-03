Опрос Sokolov: жены чаще снимают обручальные кольца

Женщины чаще мужчин периодически снимают обручальные кольца из-за домашних обязанностей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования центра Sokolov.

Мужчины часто снимают кольцо из-за работы и занятий спортом. При этом более 76% россиян считают, что с ношением обручального кольца напрямую связаны любовь и верность.

Каждый восьмой из опрошенных верит в примету возникновения разлада в семье в случае потери кольца. Однако среди россиян, которые хоть раз его теряли, 97% сохранили брак.