Опрос Sokolov: жены чаще снимают обручальные кольца

Женщины чаще мужчин периодически снимают обручальные кольца из-за домашних обязанностей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования центра Sokolov.

Мужчины часто снимают кольцо из-за работы и занятий спортом. При этом более 76% россиян считают, что с ношением обручального кольца напрямую связаны любовь и верность.

Каждый восьмой из опрошенных верит в примету возникновения разлада в семье в случае потери кольца. Однако среди россиян, которые хоть раз его теряли, 97% сохранили брак.

Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной

Свыше 180 млрд рублей вложили в свое развитие предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте