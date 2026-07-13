Опрос Sokolov: треть пермяков тратит деньги с удовольствием, но контролирует расходы

Потребительские привычки жителей Перми изучили специалисты бренда Sokolov. Исследование показало, что в городе растет число людей, отказывающихся от импульсивных покупок и стремящихся рационально планировать бюджет. Об этом написало URA.RU .

Согласно исследованию, треть пермяков тратит деньги с удовольствием, но контролирует расходы. Еще 14% считают траты на себя необходимыми.

Большинство опрошенных (36%) стали чаще выбирать качество вместо количества, а 30% сократили число спонтанных покупок и приобретают только нужные вещи.

Наибольшая доля расходов приходится на одежду и обувь — 69%. Также пермяки тратят деньги на здоровье и медицину (48%), косметику и уход (42%), спорт (40%) и качественные продукты (36%).

Более 65% опрошенных готовы доплачивать за высокое качество одежды, 38% — за косметику, 23% — за украшения.

При этом 36% пермяков тщательно сравнивают предложения перед покупкой дорогих вещей, а 15% изучают отзывы. И только 3% участников опроса приобретают дорогие вещи импульсивно.