Опрос Sokolov показал, что для большинства женщин важна поддержка словами

Результаты опроса, проведенного компанией Sokolov, показали, что для женщин наиболее ценны три языка любви: поддержка словами (25%), забота (24%) и время, проведенное вместе (24%). Об этом написали «Известия» .

Физические прикосновения и подарки оказались менее значимыми для них. Мужчины, в свою очередь, предпочитают похвалу и признание (39%), в то время как забота (13%) и физические прикосновения (14%) для них менее важны, чем для женщин.

Интересно, что 62% женщин и 57% мужчин хотят, чтобы их партнеры выражали любовь так же, как они сами. Однако 26% женщин и 22% мужчин привлекают противоположные языки любви. Более того, 84% женщин и 71% мужчин открыто обсуждают с партнерами, какие проявления любви они хотели бы видеть.