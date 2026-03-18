Опрос Skillbox и «Одноклассники»: больше половины петербуржцев после 45 лет начинают воплощать в жизнь отложенные мечты

Более половины жителей Санкт-Петербурга старше 45 лет (52%) рассказали, что начали реализовывать планы, которые откладывали на будущее. Они делают первые шаги в новых направлениях или возвращаются к давно запланированным занятиям. Таковы результаты опроса, который провел образовательный холдинг Skillbox совместно с социальной сетью «Одноклассники» и сервисом маркетинговых исследований Anketolog.ru. С итогами исследования ознакомился телеканал «Санкт-Петербург» .

Согласно исследованию, 75% респондентов отметили, что теперь у них больше свободного времени, чем раньше. Они используют его для новых занятий и саморазвития. Почти половина (49%) видят в обучении источник удовольствия и интереса, 42% — способ дополнительного дохода, а 40% — умственную «зарядку».

Среди приоритетных направлений для обучения жители Северной столицы старше 45 лет выделили онлайн-профессии (32%), навыки работы в цифровой среде (32%), финансовую грамотность (26%), иностранные языки (21%), здоровье и нутрициологию (17%).

Аудитория 45+ готова учиться в цифровой среде — больше трети (36%) предпочитают онлайн-курсы как основной формат обучения. Каждый пятый опрошенный (20%) выбирает офлайн-занятия в группе, видеоролики в социальных сетях — 11%. Индивидуальные занятия рассматривают 11% петербуржцев.