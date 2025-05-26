Опрос СК10: большинство россиян связывают безопасность дома с качеством отделки

Больше половины россиян (57%) требуют комплексного подхода к безопасности жилья, включая применение огнеупорных покрытий, видеонаблюдение и современные технические решения. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на опрос девелопера СК10.

По данным исследования, люди зачастую обращают внимание и на эстетику пространства: популярностью пользуются помещения с высокими потолками, натуральными оттенками оформления и долговечными материалами. Среди недостатков 30% респондентов отметили нехватку видеокамер, еще 14% опрошенных указали на дефицит мест для парковки велосипедов и детских колясок.