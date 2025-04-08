Опрос SimpleWine: зумеры готовы платить за вино больше бумеров

Исследование SimpleWine показало, что зумеры готовы платить за вино больше бумеров. В опросе приняли участие пять тысяч совершеннолетних россиян. Они рассказали о своем отношении к отечественному вину, сообщил сайт Lenta.ru .

Выяснилось, что среди женщин любителей вина больше — 57%, а среди мужчин только 30%. При этом мужчины чаще выбирают зарубежные вина: португальские, чилийские, аргентинские и австрийские. За последний год вырос интерес к винам из ЮАР.

Среди российских вин самым известным остается цимлянский черный — его знают 17% опрошенных. Кокур белый, кефесия и красностоп золотовский тоже узнаваемы.

Треть россиян считает, что качественное отечественное вино может стоить более 1500 рублей за бутылку. Но средняя максимальная сумма, которую готовы потратить респонденты, осталась на уровне прошлого года — около 2432 рублей. Молодежь готова платить больше — 48% респондентов в возрасте 18-24 лет считают приемлемым ценник свыше 1500 рублей. Среди людей старше 55 лет таких только 20%.