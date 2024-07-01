Опрос SimpleWine и DDX Fitness: 59% россиян считают безалкогольные напитки хорошей альтернативой алкогольным аналогам

Около 59% россиян рассказали, что считают безалкогольные напитки хорошей альтернативой алкогольным аналогам, а 12% и вовсе убежденные ЗОЖники и не пьют алкоголь вообще. Об этом говорится в опросе, проведенном SimpleWine и DDX Fitness, написала «Газета.Ru».

Еще 43% респондентов предпочитают классические варианты. Среди фаворитов безалкогольных напитков чаще всего россияне называли пиво, вино, шампанское, коктейли и ром.

В исследовании также говорится, что 43% пока не планируют полностью переходить на безалкогольный алкоголь, а вот 7%, напротив, считают обычное спиртное невкусным.

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