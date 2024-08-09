Опрос сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами»: 56% россиян стараются соблюдать порядок на рабочем месте

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» в результате исследования выяснили, что 56% россиян стараются поддерживать порядок на рабочем месте. Об этом сообщил RT .

Чаще всего за порядком следят работники сферы красоты (75%), сотрудники финансовой отрасли (69%) и представители торговли (68%). Еще 31% респондентов признались, что на их рабочем месте чаще всего царит творческий беспорядок.

Около 39% опрошенных стараются наводить порядок на рабочем месте каждый день, а 30% делают это как минимум один раз в неделю.