Опрос сервисов «Пакет» и «Чек Индекс»: 35% россиян признались, что любят больше арбуз, чем дыню

Аналитики сервисов «Пакет» и «Чек Индекс» в результате опроса выяснили, что 35% россиян предпочитают арбуз, а не дыню. Об этом сообщило издание Life .

Около 15% респондентов признались, что, выбирая между арбузом и дыней, отдадут предпочтение последнему плоду. А вот 47% опрошенных рассказали, что одинаково любят и арбуз, и дыню. Лишь 3% россиян отметили, что не едят ни одно, ни другое.

Выбирая плод, 70% опрошенных признались, что ориентируются на звук при постукивании. У арбуза, на их взгляд, он должен быть звонким, а у дыни, напротив, глухим.