Опрос сервиса Туту: 66% россиян летом хотели бы работать удаленно

Более 66% россиян признались, что в летние месяцы они бы предпочли работать в удаленном формате, а не в офисе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на реузльтаты опроса сервиса путешествий Туту.

Около 32% хотели бы работать из дома, 15% — путешествовать и подключаться к работе из отеля или кафе. С шезлонга на морском побережье мечтают поработать 9% соотечественников. Еще 8,3% предпочли бы трудиться удаленно, сидя в бассейне в Турции или Египте.

Отмечается, что работать всю неделю в офисе летом готовы только 2,5% россиян.