Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 17% россиян ищут себе замену при увольнении

Почти каждый пятый россиянин (17%) во время опроса рассказал, что искал себе замену при увольнении из компании. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру», написал RT.
Так, 10% опрошенных признались, что делали это по собственной инициативе, а 7% искали нового сотрудника по просьбе работодателя. Около 30% из числа опрошенных отметили, что таким образом старались сгладить переходный период.
Примерно 21% респондентов подчеркнули, что помощь в поиске сотрудника в дальнейшем укрепит связи с коллегами и руководством.
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