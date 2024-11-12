Опрос сервиса «Работа.ру»: более 50% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 51% россиян готовы отказаться от участия в новогоднем корпоративе. Об этом написал RT .

Так, 37% опрошенных откажутся от корпоратива в случае выплаты премии. Еще 2% респондентов сделают это, если компания передаст деньги в благотворительные организации. Около 10% отметили, что не готовы отказаться от праздника.

В исследовании указывается, что у 35% опрошенных планируется классический корпоратив с оливье, танцами, нарядами и выступлениями артистов, еще 19% собираются организовать праздник сами.

Всего в опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов.