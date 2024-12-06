Опрос сервиса «Пакет» от Х5: 70% россиян не представляют Новый год без мандаринов

Более 70% опрошенных россиян признались, что не представляют празднование Нового года без мандаринов. Еще 64% граждан главным блюдом считают оливье, а 56% никогда не садятся за стол без игристого вина. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Пакет» от Х5, написал RT .

Так, 53% опрошенных не представляют свой стол без селедки под шубой, а 47% — без бутербродов с икрой. Еще 29% респондентов всегда ставят на новогодний стол холодец.

Примерно 36% россиян считают, что в этом году больше всего денег у них уйдет именно на салаты и закуски, а 32% думают так об алкогольных напитках.