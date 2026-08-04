Опрос сайта KP.RU показал, что курящие соседи стали проблемой для многих россиян

Опрос сайта KP.RU показал, что табачный дым от соседей-курильщиков по-прежнему вызывает недовольство у многих россиян. Несмотря на растущее количество ограничений для курильщиков, жалобы на табачный дым в многоквартирных домах не исчезают.

Согласно результатам опроса, 59% респондентов признались, что страдают от вредных привычек своих соседей. Дым от чужих сигарет проникает в квартиры через окна, причиняя дискомфорт жильцам, в том числе детям.

Одна из участниц опроса поделилась своими чувствами: «Меня раздражают курильщики. Меня прямо начинает мутить и тошнить, когда я чувствую запах сигарет».

Еще 34% опрошенных сказали, что хотя их соседи и курят, но дым им не мешает, и они спокойно относятся к посторонним запахам в своем доме. Только 5% участников опроса сообщили, что их соседи не курят. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 2,4 тысячи человек.