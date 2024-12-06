Опрос РОКВУЛ «Гродан»: каждый пятый россиянин не знает о нормах столового этикета

Основные нормы столового этикета соблюдают 45% россиян. Еще 19% знают о правилах поведения за столом, но не придерживаются их. Об этом сообщает сайт Life со ссылкой на исследование бизнес-подразделения РОКВУЛ «Гродан».

По результатам опроса, каждый пятый житель России не знаком с нормами этикета, еще 6% заявили, что хотели бы узнать больше о столовых правилах.

Кроме того, 45% респондентов отметили, что их злит, когда люди чавкают, разговаривают с набитым ртом или кладут локти на стол. Соблюдение норм поведения во время приема пищи — это индикатор общей культуры человека. Так считают 34% участников исследования.