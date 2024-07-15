Опрос «Работы.ру»: 63% россиян уверены, что летняя духота мешает работать

Более 63% россиян признались, что жаркая погода и духота снижают их работоспособность в летний период. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Около 52% опрошенных все лето думают об отдыхе, а 28% жалуются на замедление рабочих процессов из-за отпусков других сотрудников. Еще 14% соотечественников подчеркнули, что летом им сложнее работать из-за каникул у детей.

Отмечается, что только 7% опрошенных россиян похвастались очень высокой работоспособностью в жару.

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