Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что большинство россиян предпочитают не уходить на пенсию в раннем возрасте

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что большая часть россиян не хочет выходить на пенсию слишком рано. Результаты этого исследования есть в распоряжении RT .

По данным опроса, проведенного среди более чем трех тысяч двухсот респондентов из всех регионов России, только четыре процента готовы уйти на пенсию до сорока лет. При этом тридцать восемь процентов считают приемлемым возрастом выхода на пенсию период от пятидесяти одного года до шестидесяти лет, а двадцать девять процентов готовы работать и после шестидесяти пяти лет.

Семнадцать процентов опрошенных находят комфортным возраст выхода на пенсию от шестидесяти одного года до шестидесяти пяти лет, в то время как двенадцать процентов хотели бы завершить карьеру в возрасте от сорока одного года до пятидесяти лет.

Эксперты также отметили, что семьдесят семь процентов респондентов допускают для себя возможность работать после выхода на пенсию. Чаще всего об этом говорят участники в возрасте от тридцати пяти до сорока четырех и от сорока пяти до пятидесяти четырех лет — восемьдесят и семьдесят девять процентов соответственно. Среди респондентов старше пятидесяти пяти лет готовность продолжать работать чуть ниже и составляет семьдесят четыре процента.