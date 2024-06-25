Опрос «Профи»: женщины в России тратят на уход от 16 тысяч рублей в месяц

В среднем на бьюти-услуги россиянкам приходится тратить от 16 тысяч рублей в месяц. Это помогает им поддерживать ухоженный внешний вид, сообщил Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Профи».

Так, по 1,5 тысячи рублей в месяц женщины отдают за ногтевой сервис. Косметология обходится им в две тысячи, фитнес стоит от трех тысяч, массаж — от 3,5 тысячи рублей. Также опрошенные тратят более пяти тысяч в месяц на нутрициологию. В итоге получается в среднем 16 тысяч рублей.

При этом в сумму не входят специализированные услуги: лазерная эпиляция, увеличение губ, наращивание ресниц и другие.

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