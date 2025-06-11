Опрос показал, что жители Петербурга предпочитают водный транспорт для прогулок по городу

Большинство жителей Санкт-Петербурга выбирают водный транспорт, чтобы насладиться видами на город. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, написала gazeta.spb.ru .

Исследование показало, что 77% респондентов отдают предпочтение поездкам по реке именно ради красоты и романтической атмосферы города. Еще 20% пассажиров используют водный транспорт как удобный способ добраться до нужного места, а оставшиеся 6% выбирают его за комфорт и удобства.

Поляков также напомнил о старте маршрутов скоростных теплоходов типа «Метеор», соединяющих центр города с Кронштадтом и Петергофом. Эти рейсы традиционно привлекают туристов и горожан в летний сезон, предоставляя уникальную возможность насладиться путешествием по живописным водным артериям Санкт-Петербурга.