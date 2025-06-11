Опрос показал, что жители Петербурга предпочитают водный транспорт для прогулок по городу

Большинство жителей Санкт-Петербурга выбирают водный транспорт, чтобы насладиться видами на город. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, написала gazeta.spb.ru.
Исследование показало, что 77% респондентов отдают предпочтение поездкам по реке именно ради красоты и романтической атмосферы города. Еще 20% пассажиров используют водный транспорт как удобный способ добраться до нужного места, а оставшиеся 6% выбирают его за комфорт и удобства.
Поляков также напомнил о старте маршрутов скоростных теплоходов типа «Метеор», соединяющих центр города с Кронштадтом и Петергофом. Эти рейсы традиционно привлекают туристов и горожан в летний сезон, предоставляя уникальную возможность насладиться путешествием по живописным водным артериям Санкт-Петербурга.
Территория на проспекте Боголюбова в Дубне лидирует в голосовании за благоустройство
Мемориал медикам-героям установили в деревне Донино в Раменском
Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2
Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте