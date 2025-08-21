Опрос показал, что только 16% компаний Петербурга официально дадут родителям выходной 1 сентября

Более половины работающих родителей в Санкт-Петербурге хотят посетить школьные линейки 1 сентября. По данным сервиса SuperJob, 41% опрошенных собираются взять выходной, отгул или отпуск, чтобы сопроводить детей в школу. Еще 21% планирует опоздать на работу после праздничных мероприятий, написала gazeta.spb.ru.
Женщины активнее выражают готовность посвятить этот день детям, чем мужчины. При этом лишь 16% компаний официально дают родителям выходной, а 22% делают это неофициально по договоренности.
Корпоративные подарки к 1 сентября пока не стали традицией. Только 3% предприятий дарят подарки всем детям сотрудников, а 10 % поздравляют лишь первоклассников. Наборы канцелярских принадлежностей остаются наиболее популярным подарком.
