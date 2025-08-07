Опрос показал, что работодатели Петербурга зачастую не видят разницы между бакалаврами и магистрами

В Санкт-Петербурге большое количество компаний не проводят различий между кандидатами с дипломами бакалавра, специалиста или магистра при приеме на работу. При этом каждый девятый рекрутер склонен считать бакалавриат недостаточным уровнем образования, написала gazeta.spb.ru.
Согласно исследованию, примерно 71% работодателей в Северной столице не учитывают различия между этими уровнями образования. В то же время 11% приравнивают бакалавриат к неполному высшему, а 8% — к среднему профессиональному образованию.
Несмотря на переход российских вузов на двухуровневую систему образования в 1996 году, многие работодатели до сих пор не адаптировались к этим изменениям. Эксперты из SuperJob отмечают, что чем старше респонденты, тем реже они признают бакалавриат равноценным магистратуре или специалитету.
Дроны «Князь Вандал Новгородский» нанесли ВСУ ущерб на 166 млрд рублей
Модернизацию инфраструктуры ЖКХ выполнят в Богородском округе
График движения поездов Рижского и Курского направлений МЖД изменят в выходные
Уборку древесины проведут в Одинцовском округе до конца лета
Университет «Дубна» провел одну из самых успешных приемных кампаний
Дмитриев оценил главные перспективы встречи Путина и Трампа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте