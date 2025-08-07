Опрос показал, что работодатели Петербурга зачастую не видят разницы между бакалаврами и магистрами

В Санкт-Петербурге большое количество компаний не проводят различий между кандидатами с дипломами бакалавра, специалиста или магистра при приеме на работу. При этом каждый девятый рекрутер склонен считать бакалавриат недостаточным уровнем образования, написала gazeta.spb.ru .

Согласно исследованию, примерно 71% работодателей в Северной столице не учитывают различия между этими уровнями образования. В то же время 11% приравнивают бакалавриат к неполному высшему, а 8% — к среднему профессиональному образованию.

Несмотря на переход российских вузов на двухуровневую систему образования в 1996 году, многие работодатели до сих пор не адаптировались к этим изменениям. Эксперты из SuperJob отмечают, что чем старше респонденты, тем реже они признают бакалавриат равноценным магистратуре или специалитету.