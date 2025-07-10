Опрос показал, что почти 80% россиян ведут бизнес с родственниками

Издание «Бизнес-секреты» представило результаты опроса, согласно которым три четверти опрошенных предпринимателей в России ведут дела с супругой или супругом. При этом почти 40% вовлекли в бизнес еще как минимум двух членов семьи — например, родителей (каждый четвертый), братьев и сестер (каждый пятый) или детей (каждый шестой), написала «Газета.Ru».

Основным преимуществом работы с родственниками респонденты назвали доверие: этот фактор выделили 80% опрошенных. Половина участников исследования отметили, что с близкими проще договариваться и работать на общий результат. Однако только каждый седьмой предприниматель уверен в эффективности родственников в бизнесе.

Среди основных сложностей работы с семьей опрошенные выделили размытые роли и конфликты в команде, невозможность отделить личное от рабочего, слабую профессиональную подготовку родственников и риски зависимости от одного источника дохода.

Предприниматели, прекратившие сотрудничество с родственниками, указали, что разногласия в стратегии и управлении являются одной из самых частых причин закрытия проектов (их упомянули 70% респондентов).

Всего в опросе приняли участие более 600 российских предпринимателей.