Опрос показал, что около 37% россиян считают высказывания Трампа по поводу пошлин PR-ходом

Из семи тысяч опрошенных респондентов 53,4% заявили, что внимательно отслеживают соответствующую информацию, тогда как остальные 45% хотя бы периодически получают такие новости. Лишь незначительная доля — 1,1% — признались, что впервые узнали о данном вопросе.

Что касается личного восприятия, мнения россиян разделились следующим образом: 37,3% сочли высказывания Трампа обычным PR-ходом; 34,8% назвали его недопустимым вмешательством во внутренние дела России; 14,3% указали, что такие действия являются обычной практикой в международном взаимодействии; 10% ответили, что данная тема для них неактуальна.

Более трети опрошенных (36,3%) ожидают умеренного влияния потенциальных пошлин на экономику России, в то время как 30,3% полагают, что значительных перемен не произойдет. Некоторые респонденты (22,4%) высказали тревогу о вероятных отрицательных последствиях, в то время как небольшая часть аудитории (8,2%) надеется, что новая торговая политика стимулирует внутренний рынок и производство.