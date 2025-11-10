Опрос показал, что наибольший интерес к рецептам борща проявляют жители Екатеринбурга и Краснодара

Борщ — это не просто блюдо, а целая кулинарная традиция, объединяющая поколения. Ко Дню борща медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, какие рецепты этого супа россияне ищут чаще всего. Об этом написал Life.ru .

С декабря 2021 года рецепты борща собрали свыше 1,19 миллиона поисковых запросов, 2,59 миллиона просмотров и 62,7 тысячи добавлений в избранное.

Анализ данных показал, что наибольший интерес вызвали рецепты заготовок для борща. Они суммарно набрали более 654 тысяч просмотров. Такие полуфабрикаты позволяют быстро приготовить блюдо, добавив к овощной основе бульон с мясом и свежими овощами.

Второе место по популярности заняли классические варианты приготовления борща, которые собрали более 418 тысяч просмотров. Традиционный подход с говяжьим бульоном и полным набором овощей остается востребованным среди ценителей домашней кухни.

Замыкает тройку лидеров холодный вариант борща, собравший почти 59 тысяч просмотров. Этот освежающий суп особенно популярен в летний период и отличается быстрым приготовлением. В отличие от классической версии блюда, в его основе не бульон, а кефир, и вместо мяса — колбаса и яйца.

Географический анализ показал, что наибольший интерес к рецептам борща проявляют жители Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону. При этом во всех городах, кроме Краснодара, пользователи чаще интересовались именно заготовками для борща. Краснодарцы же отдали предпочтение классическому борщу.