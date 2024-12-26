Опрос показал, что большинство россиян предпочитают пить шампанское на Новый год

Исследовательская компания «ОнИн» вместе с сервисом доставки «Купер» провела опрос, в ходе которого выяснила, что наибольшее количество россиян планируют покупать на новогодний стол шампанское. Этот напиток особенно популярен среди женщин (86%), написал «ФедералПресс» .

Красное вино выбрали более трети участников опроса (36%), а белое — 23%. Пить виски на Новый год предпочли 17% опрошенных, другие крепкие алкогольные напитки, такие как водка и коньяк, набрали 35% и 31% соответственно.

Только 7% опрошенных заявили, что не планируют покупать алкогольные напитки, а 10% респондентов признались, что иногда забывают купить алкоголь на новогодний ужин.