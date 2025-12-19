Опрос показал, что 90% россиян получали легкие травмы на корпоративах

Ведущий эксперт «Актион Охрана труда» Екатерина Ефремова отметила: «Чтобы квалифицировать травму как производственную, должен сойтись ряд критериев: территория работодателя, рабочее время, выполнение какой-либо работы по поручению работодателя, инструктаж перед мероприятием». В большинстве компаний такие травмы не расследовали и не признавали связанными с работой, написали «Известия».

Опрос показал, что в 45% организаций корпоративы проходят на территории предприятия, а в 22% случаев перед мероприятием проводят инструктаж. Такие работодатели могут быть привлечены к ответственности за травмы сотрудников.

Согласно данным, 90% опрошенных получили на корпоративах легкие травмы, 5% — травмы средней тяжести, 3% — тяжелые. Среди наиболее частых причин травм — неаккуратные танцы на столах (30%) и купание в природных водоемах (25%).