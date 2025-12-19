Опрос показал, что 90% россиян получали легкие травмы на корпоративах
Эксперты «Актион Охрана труда» (группа «Актион») выяснили, какие травмы россияне получали на корпоративных мероприятиях. Результаты исследования изучила «Газета.Ru».
Ведущий эксперт «Актион Охрана труда» Екатерина Ефремова отметила: «Чтобы квалифицировать травму как производственную, должен сойтись ряд критериев: территория работодателя, рабочее время, выполнение какой-либо работы по поручению работодателя, инструктаж перед мероприятием». В большинстве компаний такие травмы не расследовали и не признавали связанными с работой, написали «Известия».
Опрос показал, что в 45% организаций корпоративы проходят на территории предприятия, а в 22% случаев перед мероприятием проводят инструктаж. Такие работодатели могут быть привлечены к ответственности за травмы сотрудников.
Согласно данным, 90% опрошенных получили на корпоративах легкие травмы, 5% — травмы средней тяжести, 3% — тяжелые. Среди наиболее частых причин травм — неаккуратные танцы на столах (30%) и купание в природных водоемах (25%).