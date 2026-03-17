Опрос показал, что 59% россиян не видят препятствий для одновременного развития отношений и саморазвития

Согласно исследованию, проведенному VK Знакомствами и Skillbox, большинство россиян уверены, что могут успешно совмещать личную жизнь и получение образования. Из результатов опроса следует, что 59% респондентов не видят препятствий для одновременного развития отношений и саморазвития, написали «Известия» .

Более трети опрошенных (37%) считают, что обучение способствует укреплению отношений, предоставляя новые темы для обсуждения и идеи для совместного времяпрепровождения. Однако для 31% интенсивная учебная нагрузка означает сокращение времени, которое можно посвятить знакомствам и свиданиям.

Интересно, что 51% участников опроса полагает, что саморазвитие и обучение играют важную, хотя и не определяющую роль в выборе партнера. При этом 32% женщин подчеркивают, что развитие и образование потенциального спутника имеют для них первостепенное значение, в то время как среди мужчин этот показатель составляет лишь 17%.

Образовательные мероприятия все чаще становятся местом для знакомств: 58% россиян положительно воспринимают возможность встретить кого-то на таких событиях. Участники опроса также выделили качества, на которые обращают внимание при выборе партнера. Для мужчин одинаково важны черты характера и внешность (по 22%), за ними следуют интеллект (18%) и стремление к саморазвитию (15%). У женщин на первом месте также стоит характер (20%), затем идут интеллект (16%) и интерес к саморазвитию (16%), в то время как внешность занимает четвертое место (15%).