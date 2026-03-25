Опрос показал, что 24% петербуржцев относятся к татуировкам положительно

По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди HR-специалистов и экономически активных жителей Петербурга, татуировки не являются официальным препятствием для трудоустройства, хотя в некоторых сферах все еще существуют негласные правила относительно внешнего вида сотрудников. Из всех опрошенных рекрутеров 11% признались, что отказывали кандидатам из-за татуировок, написал Piter.TV .

В то же время 86% заявили, что никогда не принимали такое решение. Чаще всего с отказами сталкивались соискатели на должности хостес, секретарей, администраторов, HR-менеджеров, продавцов-консультантов, фармацевтов и медицинских работников.

Мнения петербуржцев о татуировках разделились: 24% относятся к ним положительно, 42% — отрицательно, а 34% затруднились с ответом. Женщины и молодежь до 25 лет более лояльно воспринимают татуировки.

О готовности сделать татуировку заявили 12% участников опроса. Среди молодежи этот показатель значительно выше — 32%. При этом почти половина (47%) тех, у кого уже есть татуировки, планируют сделать новые.