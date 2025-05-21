Опрос ПИК: 54% россиян мечтают о смене города ради комфортной жизни

Более половины россиян (54%) планируют переезд в другой город ради более комфортного жилья. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование девелопера ПИК.
По данным аналитиков, чаще всего смена места жительства интересует молодых людей, стремящихся к свободе и новым возможностям. Жители Урала оказались самыми активными мечтателями о переезде: 76% уфимцев и 69% екатеринбуржцев хотели бы жить в другом городе.
Среди потенциальных покупок популярны частные дома и квартиры в новостройках. Основные причины переезда — улучшение жилищных условий и экономия расходов. Основными барьерами остаются финансы и семейные обстоятельства.
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