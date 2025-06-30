Опрос «О’Кей»: 35% россиян посещают супермаркеты, чтобы запастись продуктами на одну-две недели
Гипермаркеты продолжают оставаться значимым местом для совершения плановых покупок. Тем не менее, как показывает исследование сети гипермаркетов «О’Кей», которое опубликовано на сайте Life.ru, четверть россиян делают незапланированные покупки, даже если у них есть список.
Среди товаров, на которые россияне чаще всего тратят деньги спонтанно, — сладости (шоколадные батончики, леденцы, печенье), снеки (чипсы, сухарики, крекеры), товары для детей, косметика и бытовые мелочи. При этом 12% опрошенных признались, что покупают товары по принципу «что вижу — то и беру». Еще 20% формируют корзину уже в магазине, изучив акционные предложения. Только 16% участников опроса составляют список, а 26% полагаются на память, примерно понимая, какие товары нужно купить.
Для некоторых россиян поход в гипермаркет — это не только необходимость, но и возможность отвлечься. 15% опрошенных отметили, что ходят за покупками, чтобы «перезагрузиться». Еще 7% получают удовольствие от неспешной прогулки по огромному магазину и разглядывания витрин. Это превращает шопинг в своеобразный вид досуга, особенно в выходные дни.
Согласно опросу, 35% респондентов посещают супермаркеты, чтобы запастись продуктами на одну-две недели. 32% охотятся за скидками, а 6% приходят в гипермаркеты перед праздниками и застольями. Эксперты «О’Кей» отмечают, что в топ-5 товаров для закупки «впрок» входят крупы, туалетная бумага, чай и кофе, бытовая химия и мясная продукция, которую обычно замораживают и хранят про запас.