Опрос «О’Кей»: 35% россиян посещают супермаркеты, чтобы запастись продуктами на одну-две недели

Гипермаркеты продолжают оставаться значимым местом для совершения плановых покупок. Тем не менее, как показывает исследование сети гипермаркетов «О’Кей», которое опубликовано на сайте Life.ru , четверть россиян делают незапланированные покупки, даже если у них есть список.

Среди товаров, на которые россияне чаще всего тратят деньги спонтанно, — сладости (шоколадные батончики, леденцы, печенье), снеки (чипсы, сухарики, крекеры), товары для детей, косметика и бытовые мелочи. При этом 12% опрошенных признались, что покупают товары по принципу «что вижу — то и беру». Еще 20% формируют корзину уже в магазине, изучив акционные предложения. Только 16% участников опроса составляют список, а 26% полагаются на память, примерно понимая, какие товары нужно купить.

Для некоторых россиян поход в гипермаркет — это не только необходимость, но и возможность отвлечься. 15% опрошенных отметили, что ходят за покупками, чтобы «перезагрузиться». Еще 7% получают удовольствие от неспешной прогулки по огромному магазину и разглядывания витрин. Это превращает шопинг в своеобразный вид досуга, особенно в выходные дни.

Согласно опросу, 35% респондентов посещают супермаркеты, чтобы запастись продуктами на одну-две недели. 32% охотятся за скидками, а 6% приходят в гипермаркеты перед праздниками и застольями. Эксперты «О’Кей» отмечают, что в топ-5 товаров для закупки «впрок» входят крупы, туалетная бумага, чай и кофе, бытовая химия и мясная продукция, которую обычно замораживают и хранят про запас.