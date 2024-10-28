Опрос Moneyman показал, что более 10% россиян намерены взять кредит на сумму более 1 млн рублей до конца года

Россиян, желающих взять кредит на сумму более одного миллиона рублей до конца текущего года, всего оказалось 10,7%. Об этом говорится в опросе, проведенном сервисом Moneyman, написала «Газета.Ru» .

Еще три четверти опрошенных заявили о желании взять кредит на сумму до 500 тысяч рублей. Более 42% респондентов хотят получить кредит на сумму от 200 тысяч рублей, 5,6% желают занять у банка до 50 тысяч рублей.

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовита объяснил низкую потребность в небольших заемных сумах тем, что многие стараются найти эти средства самостоятельно или при помощи других кредитных продуктов.

Всего в опросе приняли участие более трех тысяч россиян.