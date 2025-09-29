Опрос Moneyman: 53,5% россиян планируют одалживать деньги на ремонт в 2025 году

По результатам опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, более половины россиян (53,5%) планируют одалживать деньги на ремонт в 2025 году. Об этом написала «Газета.Ru» .

Более трети опрошенных (39,7%) собираются сделать ремонт в кредит, что больше показателя 2024 года на 7,2%. Занимать у знакомых или родственников намерены 14,8%, тогда как в прошлом году такой вариант выбрали 8,4% респондентов. За счет собственных средств или помощи от родственников планируют ремонтировать жилье 32,9% участников опроса.

«Стоимость услуг рабочих и строительных материалов возросла, поэтому многие рассчитывают пополнить бюджет на ремонт заемными средствами», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В качестве максимальной суммы, которую они готовы одолжить, 25,7% опрошенных указали 200 тыс. рублей, а 57,8% заявили о готовности взять в долг от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.