Опрос: многие родители предлагают детям до 15 лет «заработать» карманные деньги

Эксперты сервиса SuperJob проанализировали финансовые привычки семей и выяснили, как обычно работает система с выдачей карманных денег детям. Результаты исследования опубликовал « Петроград ».

По данным аналитиков, большинство родителей младших школьников (78%) выделяют средства на личные расходы. Среди родителей подростков старше 11 лет доля составляет девять из десяти.

При этом контроль ослабевает с возрастом: так, за покупками младших не следят 12% родителей, а покупки старшеклассников остаются без надзора в 45% случаев.

Детям до 15 лет часть средств зачастую дают просто так, а часть — за выполнение работы по дому или за хорошие оценки. Старшеклассники же нередко получают деньги без условий.