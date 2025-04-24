Опрос: многие родители предлагают детям до 15 лет «заработать» карманные деньги
Эксперты сервиса SuperJob проанализировали финансовые привычки семей и выяснили, как обычно работает система с выдачей карманных денег детям. Результаты исследования опубликовал «Петроград».
По данным аналитиков, большинство родителей младших школьников (78%) выделяют средства на личные расходы. Среди родителей подростков старше 11 лет доля составляет девять из десяти.
При этом контроль ослабевает с возрастом: так, за покупками младших не следят 12% родителей, а покупки старшеклассников остаются без надзора в 45% случаев.
Детям до 15 лет часть средств зачастую дают просто так, а часть — за выполнение работы по дому или за хорошие оценки. Старшеклассники же нередко получают деньги без условий.
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