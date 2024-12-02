Опрос MANGO OFFICE: 91% россиян считает рекрутеров ключевой фигурой при устройстве на работу

Более 90% россиян назвали специалиста по подбору персонала ключевой фигурой при трудоустройстве, которая может повлиять на желание кандидата принять вакансию. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследовании компании MANGO OFFICE.

По данным опроса, 36% респондентов выделили главным требованием к рекрутеру умение транслировать реальное положение дел в компании, еще 23% оценили честность, 17% заявили, что больше всего ценят, когда с ними общаются не как роботы.

Одной из самых раздражающих черт рекрутеров кандидаты назвали бездушную манеру собеседований. В исследовании приняли участие 1503 человека из всех федеральных округов России.