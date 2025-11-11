Опрос Mains: свыше 75% россиян признались, что им сложнее всего просыпаться осенью

Согласно результатам опроса, проведенного экспертами страхового брокера Mains и опубликованного Life.ru , почти каждый второй россиянин (76,3%) признает, что по утрам осенью просыпаться сложнее, чем летом. При этом более половины (51,9%) встают без радости, а каждый четвертый (25,2%) откладывает будильник по пять раз. Лишь 22,9% опрошенных считают себя настоящими «жаворонками».

Проспать важное событие хотя бы раз случалось у 45,8% опрошенных. Чаще всего россияне не успевали на важный звонок или встречу (43,7%), работу или совещание (25,7%) и даже на самолет или поезд (20,7%). Среди наиболее распространенных последствий — неловкость (32,4%), выговор от работодателя (14,9%) или потеря денег и возможности (12,7%).

Главными причинами осенних проблем с просыпанием стали поздний отход ко сну (37%) и апатия или стресс (24,4%). Почти три четверти участников (73,6%) считают, что короткий световой день хотя бы немного влияет на бодрость.

Что касается потенциальной «страховки от опозданий», 10,4% участников признались, что оформили бы ее, если бы она компенсировала реальные потери — например, стоимость билета или сорванную встречу. Еще 58,1% считают идею забавной, но не стали бы покупать полис, а 31,5% уверены, что и так всегда приходят вовремя.

Среди тех, кто готов платить за «страховку от опозданий», 39,1% готовы потратить до 5 000 рублей в месяц, 33,1% — до 500 рублей, и еще 27,8% — до 10 000 рублей.

В исследовании приняли участие 1276 человек из 17 крупнейших городов России. Среди опрошенных 60% мужчин и 40% женщин.