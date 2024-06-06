Опрос Литрес: большинство россиянок заявили, что их привлекает грамотность в мужчинах

Большую часть женщин привлекает в мужчинах умение грамотно писать. Только 3% россиянок не обращают на этот пункт внимание, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса приложения для знакомств Mamba и книжного сервиса Литрес.

В то же время 40% мужчин равнодушно относятся к тому, что женщины указывают на грамматические ошибки. Большинству молодых парней импонирует в девушках красиво поставленная устная и письменная речь, сообщил сайт MK.Ru.

Отмечается, что в целом уровень грамотности имеет большое значение для 63% девушек и 53% молодых людей.