Опрос Level Group: треть россиян не сели бы за стол под кондиционером и на проходе

Почти треть офисных сотрудников назвали самые непривлекательные рабочие места в офисе. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе девелопера Level Group.

Участникам опроса предложили представить, что они могут выбрать рабочее место, и назвать стол, за который они хотели бы сесть в самую последнюю очередь. 32% россиян ответили, что самое непривлекательное место находится под кондиционером или рядом с вентиляционной решеткой. На втором месте — стол на проходе или рядом с основной зоной движения сотрудников (24%), пишет «Петербургский дневник».

17% респондентов меньше всего хотели бы работать вдали от окна, а 13% — около кухни, где постоянно собираются коллеги. 8% выбрали бы в последнюю очередь место возле входа в офис, еще 6% — около принтера, копировальной техники или возле общих зон.

Отдельно респондентов спросили, что сильнее всего мешает чувствовать комфорт за рабочим столом. 41% отметили шум и разговоры коллег, 37% — слишком холодный или направленный поток воздуха, 31% — постоянное движение людей рядом. 28% сказали, что это недостаток естественного света и необходимость много работать при искусственном освещении.