Опрос Леди Mail.ru: 33% россиянок хотят тратить на себя от 50 до 100 тысяч рублей в месяц

Более 33% россиянок признались, что для удовлетворения базовых потребностей по уходу за собой им нужно от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил сайт Леди Mail.ru.

В указанную сумму входят маникюр раз в две недели, бьюти-процедуры и покупки без повода. Около 24% опрошенных назвали желанным промежуток от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. При этом 10% россиянок готовы тратить на себя не менее 250 рублей в месяц.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», зарабатывать такие деньги 52% участниц опроса хотят самостоятельно.

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