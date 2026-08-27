Опрос Леди Mail показал, что россиянки неохотно расстаются с вещами при возможности их продажи на ресейле

Многие люди хранят старую одежду по разным причинам, которые варьируются от эмоциональных до практических. Для 8% опрошенных главной проблемой становится страх продать вещь дешевле, чем она была куплена изначально, так как они боятся потерять в деньгах на разнице цен. Еще 2% респондентов признались, что коллекционируют определенные предметы гардероба.

Среди других причин часто фигурирует эмоциональная привязанность к вещам или желание сохранить их «как память». Некоторые родители рассчитывают, что одежда пригодится их детям, когда те подрастут, а кто-то просто не хочет, чтобы его вещи носил кто-то другой. Существуют и более практичные мотивы: одежду оставляют для тематических фотосессий, выступлений или постепенно передают тем, кому она нужнее (например, родственникам), либо выставляют на продажу через сервисы объявлений.