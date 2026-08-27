Опрос Леди Mail показал, что россиянки неохотно расстаются с вещами при возможности их продажи на ресейле
Опрос Леди Mail показал, что часть россиянок неохотно расстается со своими вещами при возможности их продажи на ресейле.
Многие люди хранят старую одежду по разным причинам, которые варьируются от эмоциональных до практических. Для 8% опрошенных главной проблемой становится страх продать вещь дешевле, чем она была куплена изначально, так как они боятся потерять в деньгах на разнице цен. Еще 2% респондентов признались, что коллекционируют определенные предметы гардероба.
Среди других причин часто фигурирует эмоциональная привязанность к вещам или желание сохранить их «как память». Некоторые родители рассчитывают, что одежда пригодится их детям, когда те подрастут, а кто-то просто не хочет, чтобы его вещи носил кто-то другой. Существуют и более практичные мотивы: одежду оставляют для тематических фотосессий, выступлений или постепенно передают тем, кому она нужнее (например, родственникам), либо выставляют на продажу через сервисы объявлений.