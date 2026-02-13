Опрос KP.RU: в теорию эволюции Дарвина верят 37% россиян

В четвег, 12 февраля, отмечался День Дарвина, названный так в честь дня рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Чарльз Дарвин — основоположник теории эволюции и происхождения человека. Согласно итогам опроса сайта KP.RU , в России в это учение верят 37% респондентов.

Они считают теорию эволюции наиболее разумным и логичным объяснением появления человека. По словам участников опроса, им проще представить происхождение от обезьяноподобных предков, чем веру в то, что люди произошли от инопланетян.

«Ничего лучше теории эволюции для объяснения происхождения человека еще не придумали, так что за нее голосую», — говорит участник опроса.

При этом 31% опрошенных верят в божественное происхождение человека. Одни убеждены, что человек был создан по образу и подобию божьему, другие считают, что Бог послал жизнь, которая трансформировалась в ходе эволюции.

Еще 28% россиян полагают, что жизнь на Землю пришла из космоса. Они отмечают, что вселенная изучена плохо и сложно представить, какие формы жизни существуют за пределами нашей планеты.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Респонденты отметили, что привыкли доверять лишь личному опыту.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,8 тысячи человек.