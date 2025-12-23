Опрос KP.RU: только 9% россиян планируют купить живую елку в этом году

В России открываются елочные базары, но спрос на живые деревья остается низким. Согласно опросу KP.RU , только 9% россиян планируют купить живую елку в этом году.

Некоторые участники опроса отметили, что без живой елки и запаха хвои дома невозможно представить праздник. «Мой сын только вчера прислал мне фото, где он с внуком живую елку несут. Красота невероятная», — рассказывает одна из участниц.

Однако большинство россиян — 90% — признались, что не будут покупать живую елку. Кто-то решил нарядить дерево во дворе, а кто-то предпочтет искусственную елку дома.

«А мы специально посадили ель голубую во дворе и каждый год ее наряжаем. А дом просто украшаем гирляндами», — делится участница опроса.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 6,3 тысячи человек.