Опрос KP.RU: только 30% россиян обращаются в полицию при виде нарушителей закона

На Алтае с 2024 года действует закон о выплате пяти тысяч рублей за каждое сообщение о пьяных за рулем. Но этой опцией пока не воспользовался никто, и власти рассматривают возможность изменения системы поощрений. Согласно результатам опроса сайта KP.RU , россияне нечасто обращаются в полицию при столкновении с правонарушениями.

Только 30% опрошенных обращаются в полицию при виде нарушителей закона. Остальные 70% решают вопрос иначе или просто закрывают глаза на правонарушения.

«Прозрачность — основа безопасности жизнедеятельности. Иначе злоумышленники в законе на шею сядут добропорядочным гражданам. Молчащих, терпеливых, как правило, и подставляют. Вовремя сообщил — обезоружил злодея», — поделился мнением участник исследования.

Еще 43% респондентов сообщили, что считают обращение в полицию стукачеством, поэтому терпят правонарушения, когда сталкиваются с ними.