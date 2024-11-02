Опрос KP.RU показал, что треть россиян не работают в рабочую субботу 2 ноября

Около 31% опрошенных россиян признались, что не работают в рабочую субботу 2 ноября. Об этом рассказал сайт kp.ru , ссылаясь на данные своего опроса.

Респонденты рассказали, что-либо в этот день попросили выходной, либо их график позволил им отдохнуть. Еще 14% опрошенных сообщили, что 2 ноября должны работать, но сил и желания на это у них нет. Россияне стараются делать вид, что рабочий процесс идет.

Около 55% россиян отметили, что имеют полноценный рабочий день. Многие из опрошенных признались, что устают от такого графика.

Всего в опросе поучаствовало 6,8 тысячи человек.