Опрос KP.RU показал, что только 35% россиян готовы обращаться за помощью к психологам

Только 35% опрошенных россиян готовы обращаться за помощью к психологам. Об этом говорится в исследовании, проведенном сайтом kp.ru .

Так, большинство респондентов (63%) заявили, что если у них возникнут какие-либо проблемы, они попытаются решить их сами или пойдут к родным и знакомым. Некоторые из опрошенных решают прибегнуть к алкоголю. Другие отметили, что считают абсолютно всех психологов шарлатанами, некоторым и вовсе услуги психологов просто не по карману.

Только треть опрошенных доверяют психологам и обращаются к ним в случае нужды.

«Я хожу и к психологу, и к психотерапевту, и к психиатру, когда это надо», — рассказала участница опроса.

Всего в исследовании почувствовали более пяти тысяч человек из разных регионов России.