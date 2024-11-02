Опрос KP.RU показал, что только 22% россиян получают новогодние премии и бонусы

Только 22% российских граждан получают к Нового году премии и бонусы. Участники опроса заметили, что их работодатели всегда стараются порадовать сотрудников, даже если выплаты получаются небольшими, написал сайт kp.ru .

Еще 75% респондентов рассказали, что праздничные премии и бонусы в их компаниях не предусмотрены. На их рабочем месте либо вообще не существует системы поощрения для сотрудников, либо выплаты никак не приурочены к праздникам.

Около 3% опрошенных рассказали, что премии получают, но не каждый год. Другие же заметили, что им встречались работодатели, которые платили новогодние бонусы.

Всего в опросе поучаствовало более четырех тысяч человек.